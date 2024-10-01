В ДНР открыли филиал СевГУ

В Мариуполе теперь можно получить образование в Севастопольском государственном университете.

Открытие состоялось в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Филиал будет работать на базе восстановленного Азовского морского института в Мариуполе.

АМИ – единственный вуз в ДНР, который готовит специалистов для торгового флота и порта. СевГУ планирует расширить спектр направлений подготовки в институте, включив в него управление водным транспортом и проектирование кораблей. Также планируется открыть Центр подготовки абитуриентов, Центр детского технического творчества «Школа юнг» и Центр подготовки и аттестации плавсостава, сообщили в пресс-службе университета.

Во время церемонии открытия президент РФ Владимир Путин по видеосвязи пообщался с курсантом АМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что СевГУ заключил контракт на 500 млн рублей на подготовку специалистов для Запорожской АЭС.

Ольга Сурикова

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