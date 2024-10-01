В севастопольской школе детей не пускали внутрь до 8.15

Пока не вмешался департамент образования

В социальных сетях появились публикации о том, что до определенного времени детей утром не пускают на территорию школы №40 и они вынуждены ожидать за забором.

Родители пожаловались, что директор школы на улице Симонок по неизвестным причинам запретила учащимся заходить на территорию школы до 8:15.

В департаменте образования назвали ситуацию недопустимой. «Нет никакого логического объяснения, почему ребята не могут попасть на территорию своей школы тогда, когда они пришли», — отметили в депобразе.

Директор департамента Максим Кривонос уже проговорил с директором школы на счет этой ситуации. Теперь, если кто-то из ребят приходит в школу заранее, то должен подождать на территории школьного двора или же в холле. Малышей встречают классные руководители и забирают в классы.

С любыми вопросами, которые возникают у родителей насчет организации или содержания учебного процесса, можно обратиться в личные сообщения группы Департамента образования и науки.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети

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