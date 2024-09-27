ФСБ задержаны украинские агенты, шпионившие в Крыму

ФСБ задержала жителя Крыма и иностранца, которые собирали сведения о российских военных в Керчи и Севастополе.

По информации УФСБ России по РК и Севастополю, один из задержанных — 45-летний житель республики, передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, и других сведений, связанных с перемещением военной техники Минобороны РФ в зону СВО.

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Еще один задержанный — 43-летний иностранец собирал и передавал представителям украинской спецслужбы сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ.

Информация передавалась для нанесения противником по полуострову ракетных ударов.

Возбуждено уголовное дело по «шпионажу». Им грозит пожизненное заключение.

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Ольга Сурикова

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