В Севастополе 13 работников детсада №114 привлечены к ответственности за игнорирование туберкулеза у ребенка

Только после вмешательства прокуратуры Севастополя в детском саду выполнены мероприятия по профилактике туберкулеза, после чего допустившие нарушения работники привлечены к ответственности.

Проверка в детском саду №114 проведена в связи с выявлением в соцсетях и СМИ сведений о положительной пробе Манту у одного из воспитанников учреждения.

При этом распространения заболевания среди других воспитанников и работников детского сада не произошло.

Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, деятельность детсада по профилактике туберкулеза должна быть приведена в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологическом законодательства. После выявления воспитанника с положительным результатом туберкулиновой пробы не принят полный комплекс мер по локализации очага заболевания, не проведена дезинфекция. Также допущены нарушения в части своевременности прохождения работниками учреждения флюорографических обследований.

Прокуратура района внесла заведующей детским садом представление об устранении выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.

Акт прокурорского реагирования удовлетворен. Выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения устранены. К дисциплинарной ответственности привлечены 13 работников дошкольного учреждения.

Ольга Сурикова