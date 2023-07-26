В Севастополе у ребенка в детсаду обнаружили открытую форму туберкулеза

В детском саду №114 у одного из детей якобы обнаружили открытую форму туберкулеза, об этом сообщили в группе Севастопольские мамы.

По информации организации, об этом стало известно в начале мая. Но родители детей из группы заболевшего узнали о случившемся только 17 июля. Дети не были обследованы, и никакой дезинфекции в группе не проводилось. Стоит отметить, что речь идет о компенсационной группе.

Как сообщили родители, все сотрудники детского сада были обследованы сразу после установления диагноза пострадавшему ребенку, а вот дети – нет.

Родители, прежде чем сделать эту историю достоянием общественности, многократно обращались к администрации детского сада. Но, там, по их словам, им внятного ответа не дали.

По факту ненадлежащих действий администрации ДОУ «Детский сад №114» СРОО «Севастопольские мамы» подготовила жалобу в прокуратуру и надеется, что виновные в нарушении базовых санитарно-эпидемиологических правил в дошкольном учреждении будут установлены и понесут положенную по закону ответственность.

Дарья Тимофеева

Фото: Севастопольские мамы