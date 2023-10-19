В Севастополе школа-интернат за травму позвонка ребенка-инвалида выплатила матери почти 1 млн рублей 

В Севастополе взыскана компенсация в размере почти 1 млн рублей в пользу матери ребенка-инвалида, который получил травму в школе-интернате.

Прокуратура города Севастополя приняла участие в рассмотрении гражданского дела по иску местной жительницы о взыскании морального вреда и материального ущерба с интерната в связи с травмированием ее ребенка-инвалида.

Отмечается, что мальчик 2007 года рождения, являлся учеником 6 класса общеобразовательной коррекционной школы-интерната № 1». Он имеет нарушения развития, вследствие которых нуждался в постоянном контроле. Вместе с тем, в апреле 2021 года он получил компрессионный перелом 7 позвонков, находясь в туалете учреждения без присмотра работников интерната. Из-за полученной травмы ребенок был вынужден соблюдать постельный режим на протяжении нескольких месяцев, проходил длительное лечение и реабилитацию.

Мать пострадавшего через суд потребовала компенсации причиненного ущерба. Прокуратура посчитала требования обоснованными, так как школа несет ответственность за сохранение здоровья и жизни учеников.

Интернат попытался обжаловать решение, но Севастопольский городской суд отклонил апелляцию и в пользу матери взыскан моральный вред, материальный ущерб и расходы на оплату юридических услуг на общую сумму почти 1 млн рублей.

Ольга Сурикова