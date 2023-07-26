В Севастопольском детском саду проведут проверку по факту заражения туберкулезом

Роспотребнадзор проводит расследование по факту заражения туберкулёзом ребёнка в 114 детсаду. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Как сообщают городские власти, проверка будет длиться месяц из-за длительности сроков получения запрошенных документов.

Также отмечается, что все помещения детского садика уже обработали, а воспитатели, родители и дети, которые контактировали с ребёнком, проходят обследование.

Напомним, по информации общественников, о заражении одного из детей стало известно в начале мая. Но родители детей из группы заболевшего узнали о случившемся только 17 июля. Дети не были обследованы, и никакой дезинфекции в группе не проводилось.