В Севастопольском детском саду проведут проверку по факту заражения туберкулезом

Город Здоровье Молодежь Происшествия
26-07-2023
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Роспотребнадзор проводит расследование по факту заражения туберкулёзом  ребёнка в 114 детсаду. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Как сообщают городские власти, проверка будет длиться месяц из-за длительности сроков получения запрошенных документов.
Также отмечается, что все помещения детского садика уже обработали, а воспитатели, родители и дети, которые контактировали с ребёнком, проходят обследование.

Напомним, по информации общественников, о заражении одного из детей стало известно в начале мая. Но родители детей из группы заболевшего узнали о случившемся только 17 июля. Дети не были обследованы, и никакой дезинфекции в группе не проводилось.

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