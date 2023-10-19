На Льва Толстого столкнулись два хюндая

Вчера в районе 8 часов вечера 20-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, передвигаясь по улице Льва Толстого, повернул на улицу Ивана Голубца на зелёный сигнал светофора и при этом не уступил дорогу автомобилю Hyundai Tucson, под управлением 24-летнего водителя.

Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

После столкновения кроссовер наехал на барьерное ограждение. В результате ДТП пострадавших нет, признаков опьянения у водителей не установлено.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба УМВД