В Севастополь прибыло 11 машин и 10 вагонов зерна из Запорожья

Поставку его ожидали

В Севастополь прибыла первая партия зерна из Запорожской области. Севастопольскую таможню прошли 10 машин и 11 железнодорожных вагонов, сообщили изданию «Севкор» в пресс-службе Севастопольской таможни.

«Мы подтверждаем: в Севастополь дошли 10 машин и 11 железнодорожных вагонов зерна. Они находятся сейчас здесь, в Севастополе на временных хранилищах», – заявили в ведомстве.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос с обвинением, поступившим от украинского журналиста, в том, что из Украины сейчас незаконно вывозится зерно.

Ольга Сурикова