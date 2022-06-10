В Крыму в багажнике сожженного автомобиля найден труп с пулевым ранением

Задержаны три человека

В Симферопольском районе в селе Пионерское местный житель обнаружил в закрытом багажнике сожженного автомобиля обнаружено тело человека с пулевым ранением. Потерпевшим оказался 42–летний житель Симферопольского района.

«По подозрению в совершении убийства задержаны трое жителей района. В ходе следственных действий обнаружено гладкоствольное ружье, из которого был произведен выстрел, а также иные доказательства причастности задержанных к данному преступлению. Установлено, что убийство было совершено на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков», — сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым и Севастополю.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ведомстве.

Напомним, в Севастополе предъявлено обвинение троим местным жителям в убийстве мужчины.

Ольга Сурикова