Лавров ответил шуткой на вопрос о «воровстве» украинского зерна

Обвинение отправил стороне задающего журналиста

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отшутился от вопроса украинского журналиста о незаконном вывозе зерна с территории соседнего государства. Тема была затронута по итогам встречи глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, пишет РИА Новости.

Представитель украинского Общественного телевидения обвинил Россию в «воровстве» зерна и других товаров на Украине.

«А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю — мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично — избавить восток Украины от давления неонацистского режима», — ответил на это Лавров.

Также он добавил, что украинское зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения и Россия не чинит никаких препятствий. Но для этого, по мнению главы МИД, нужна команда президента Украины Владимира Зеленского и разрешение иностранным и украинским судам выйти в Черное море, «если он чем-то еще там командует».

Читайте также: Лавров прировнял к воровству идею передать замороженные российские активы Киеву

Ольга Сурикова