В Крыму опровергают информацию о массовых отравлениях фруктами

Завезенными из Херсона

В Интернете неоднократно появлялись сообщения о массовом отравлении фруктами в Крыму, в частности черешней, привезенной из Херсона. В Роспотребнадзоре Крыма опровергли данную информацию.

Подчеркивается, что в Интернете распространяется поддельное письмо за подписью руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора «Об изъятии недоброкачественной продукции» от 01.06.2022 №82-00-02/04-8086-2022. Такое письмо и с таким номером в ведомстве не зарегистрировано первого июня.

«Приведенная в поддельном письме информация о случаях массового отравления граждан фруктами, в том числе черешней, реализуемой на рынках и в торговых сетях на территории Республики Крым и города Севастополя, не соответствует действительности. Отсутствие вышеуказанных и иных обстоятельств не дает оснований для приятия мер в соответствии с п. 1 ст.24 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», — говорится на сайте правительства Крыма со ссылкой управление Роспотребнадзора.

Также обращается внимание, что нужно черпать информацию только из официальных источников, в том числе на сайте надзорного ведомства.

Напомним, в Севастополь и Крым сейчас массово везутся фрукты и овощи из Херсонской области, что привело к значительному снижению цен, в том числе на клубнику и огурцы.

Ольга Сурикова