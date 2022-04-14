В России РФ предупредили Украину о вероятности ударов по центрам принятия решений в Киеве

Предупреждение от Минобороны

Министерство обороны РФ выступило с предупреждением к руководству Украины о недопустимости ведения боевых действий на территории России. Ведомство подчеркнуло, что Россия готова наносить удары по Киеву в случае продолжения такой практики.

«Минобороны России видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в южных районах России, в том числе и в Крыму введен желтый уровень террористической опасности после провокационных действий со стороны Украины. В Белгородской, Курской областях, на севере Крыма фиксировались разрывы снарядов, выпущенных с Украины, а над Севастополе был сбит беспилотник.

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС