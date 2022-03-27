В Севастополе был уничтожен украинский беспилотник

Комментарий Минобороны
В Севастополе утром 26 марта в соцсетях массово обсуждалось происшествие в небе над городом. Жители выкладывали фото и видео следов от летательных аппаратов и рассказывали о двух громких хлопках.
Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram написал, что в этом день все спрашивали о работе ПВО, выдвигая разные версии.
Глава города пояснил, ссылаясь на Министерство обороны России, что «был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем».
Напомним, в Крыму был недавно сбит беспилотник Ту-141 «Стриж», выпущенный с террритории Украины.
Ольга Сурикова