В Севастополе был уничтожен украинский беспилотник

Комментарий Минобороны

В Севастополе утром 26 марта в соцсетях массово обсуждалось происшествие в небе над городом. Жители выкладывали фото и видео следов от летательных аппаратов и рассказывали о двух громких хлопках.

Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram написал, что в этом день все спрашивали о работе ПВО, выдвигая разные версии.

Глава города пояснил, ссылаясь на Министерство обороны России, что «был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем».

Напомним, в Крыму был недавно сбит беспилотник Ту-141 «Стриж», выпущенный с террритории Украины.

Ольга Сурикова