В Севастополе от коронавируса за сутки умер один человек

Госпитализирован 31 человек

В Севастополе по состоянию на утро 14 апреля зарегистрированы 39 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умер 1 человек в возрасте 81 года.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя был госпитализирован 31 человек. Выписаны 27 пациентов. На данный момент в больницах находится 231 пациент, из них 129 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 82 683 человека, выздоровели 79 903.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 14 апреля сделали прививку от коронавируса 310 283 человека. Второй этап вакцинации прошёл 298 851 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 14 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.