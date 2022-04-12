На севере Крыма введен «желтый» уровень опасности

Ограничений для граждан пока нет

На севере Крыма с 11 апреля введен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Такое решение было принято главной Республики Сергеем Аксеновым.

В своем Telegram он написал, что в связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции и возможными провокациями со стороны Украины стали актуальными вопросы антитеррористической защищенности республики и ее граждан.

Поэтому с 20:00 11 апреля на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым вводит высокий уровень террористической опасности.

«Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме», — пояснил Аксенов.

Режим будет действовать 15 суток до 26 апреля 2022 года. В это время правоохранительные и госорганы будут принимать дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

Для граждан ограничений не предусмотрено.

Информация об отмене высокого «желтого» уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.

Крымчан глава республики призвал проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сразу сообщать в полицию.

Напомним, до этого высокий уровень террористической опасности был введен в Курской области.

Ольга Сурикова