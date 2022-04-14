Севастопольские спортсмены привезли 5 медалей с Чемпионата России по панкратиону

Сборная Севастополя по панкратиону завоевала две золотые, две серебряные и бронзовую медаль на Чемпионате России по панкратиону, который проходил с 6 по 8 апреля в Самаре.

В самарском учебно-спортивном центре «Грация» собрались спортсмены из 28 регионов России, а наша сборная по итогам командного зачета заняла 3 место, уступив командам Санкт-Петербурга и Самарской области.

Интересно, что в весовой категории до 71 кг финальная схватка прошла между севастопольскими спортсменами – в ней встретились Зограб Оганян и Владимир Генко. Оба спортсмена провели по три победных поединка, прежде чем сойтись в финальной схватке. Итог финала – золотая медаль в активе Зограба Оганяна, серебро – у Владимира Генко.

Ещё одну золотую медаль в актив сборной Севастополя принесла Дарья Крапивина. Она стала лучшей в весовой категории до 53 кг.

Совсем чуть-чуть не хватило Светлане Радван для завоевания золотой медали. Перед финальным поединком она сильно травмировала колено, несмотря на это Светлана провела хороший поединок и завоевала серебряную медаль.

Севастополец Дмитрий Заднипровский представил нашу сборную в одной из наиболее сложных и многочисленных весовых категорий до 66 кг. Дмитрий показал отличный уровень подготовки и завоевал бронзу

По результатам соревнования наши спортсмены вошли в состав основной спортивной сборной команды России, а Дмитрий Заднипровский зачислен в резерв сборной России.

Напомним, севастопольская команда вошла в тройку лучших на Чемпионате России по панкратиону в мае прошлого года.

Дмитрий Островский