В Гагаринском районе Севастополя автосервис расширяется за счёт зелёной зоны

На официальном сайте правительства Севастополя размещён проект постановления о внесении изменений в межевание территории кадастрового квартала 91:02:001008. В случае утверждения, он позволит расширить территорию автосервиса, расположенного на проспекте Столетовском, 9 (кадастровый номер 91:02:001008:1882), за счёт городской земли, где сейчас находится свободный зеленный участок с высаженными деревьями.

Что планируется изменить?

Проект предполагает образование нового участка площадью 3530 кв. м (ЗУ1). Он формируется путём перераспределения существующего участка автосервиса (1803 кв. м) и примыкающей городской земли. Новый участок будет использоваться под объекты дорожного сервиса. При этом строительство капитальных объектов не предусматривается — речь идёт о благоустройстве территории с установкой малых архитектурных форм, пешеходных дорожек и озеленением. Однако, как отмечается в пояснительных документах, этот участок сегодня уже частично озеленён: на нём были высажены деревья, которые выполняют в том числе визуальную функцию — они экранируют вид на расположенный позади гаражный кооператив.

📍На схеме ниже видно, что участок :ЗУ1 (светло-зелёный цвет) охватывает территорию, ранее воспринимавшуюся как часть озелененного участка:

Если проект будет утверждён, очередная зелёная территория может быть исключена из городской структуры общего пользования. Формально это подаётся как благоустройство, но на практике это решение открывает возможность дальнейшего функционального расширения частного сервиса — в том числе за счёт общественной территории, которая ранее служила буфером между жилой средой и гаражами.

Согласно тексту проекта, альтернативное использование этой территории признано невозможным — в первую очередь, из-за плотной инженерной инфраструктуры (канализация, водопровод, кабели связи), которая накладывает охранные зоны. Также проектировщики ссылаются на отсутствие возможности устройства самостоятельного подъезда к участку. В результате участок предложено передать под благоустройство, связанное с функционированием автосервиса.

Что получит город — и что может потерять?

Взамен выбывающей из городской собственности территории формируются три новых участка общего пользования:

ЗУ3 — 1911 кв. м

ЗУ4 — 1438 кв. м

ЗУ5 — 979 кв. м

Однако, как следует из карт межевания, эти участки представляют собой остаточные и фрагментированные территории, образованные из неудобных для коммерческого использования земель. Их благоустройство напрямую не предусмотрено проектом.

Особое внимание вызывает участок, присоединяемый к автосервису: именно на нём сегодня находятся деревья, высаженные целью улучшения облика улицы и создания зелёного экрана. Несмотря на заявления о «дополнительном озеленении», в проекте отсутствуют конкретные обязательства по сохранению существующих деревьев.

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Дмитрий Островский

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