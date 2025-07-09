Что ловят сейчас рыбаки в Севастополе и Крыму

Сводка рыбацких новостей за неделю:

Всё внимание и надежды рыбаков на прошедшей неделе были прикованы к внезапно объявившемуся луфарю. Однако массового лова не последовало, отдельные особи удалось выловить на ЮБК, на Омеге в Севастополе, в Адмиральской лагуне и так далее.. Так же подводные охотники из района Алушты и Ласпи сообщали о стайках луфаря по 300г, такой же заходил и промысловикам в сети, пишет в своем Telegram заядлый рыбак «Руслан и его план».

На ялтинских пирсах ловится зубарик. В Севастополе мелькает редко.

Продолжается лов ласкиря в Любимовке и окрестностях, в Севастополе гораздо меньше стало, хотя всё ещё можно неплохо наловить в Карантине, Казачке и даже Омеге и Голубой бухте, делятся рыбаки.

Ожидается пришествие пеламиды.

Ближе к восточному Крыму попадается некрупная ставридка, окуньки и барабулька.

Беглая форель попадается в Алуште и Ялте, а на этой неделе объявилась и в Евпаторийском порту, особи до 2.7кг.

Из-за переменчивой температуры воды в середине недели вернулась массовая барабулька в Курпатах, и даже синий окунь попадался в прилове.

По ночам на каменистых свалах попадается хороший горбыль и ерши. География поимок от Орджоникидзе до Евпатории и даже дальше.

Каменный окунь в изобилии по тем же рельефам и акваториям.

Встречается сарган в Омеге и в Песчаном. Хоть для него и не сезон, но он присутствует, и даже стаями.

По Казантипскому заливу (татарка) проскакивает пеленгас 1-2 кг.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai