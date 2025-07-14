В полиции Севастополя опровергли актуальность ориентировки, распространяемой в соцсетях

В УМВД России по городу Севастополю заявили, что ориентировка, активно публикуемая в местных пабликах и мессенджерах, неактуальна. Как сообщили «Севкору» в пресс-службе ведомства, этот документ утратил силу, а распространяемая информация о количестве предполагаемых жертв не соответствует действительности.

В полиции подчёркивают: публикация неподтверждённых данных может привести к панике и дезинформации, особенно в чувствительных темах, связанных с безопасностью. Жителей просят ориентироваться только на официальные сообщения правоохранительных органов и воздержаться от распространения непроверенных материалов.

Напомним, сегодня в сети появились сообщения, что в Севастополе разыскивают насильника, который орудует в Гагаринском районе. В полиции города сообщили, что проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе.

Дмитрий Островский

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