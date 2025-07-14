Медицина — это люди: Илья Журавлёв о кадровом кризисе, пенсиях для медиков и необходимости системной реформы

Совсем недавно в Рязани прошло крупное выездное совещание по вопросам здравоохранения с участием федеральных и региональных представителей ЛДПР. Это мероприятие стало одним из крупнейших событий в политическом В обсуждении принял участие депутат заксобрания Севастополя, член фракции ЛДПР Илья Журавлёв. Мы поговорили с ним о ключевых темах встречи, проблемах медицинской системы и предложениях по её реформированию.

— Илья Григорьевич, недавно прошло крупное выездное совещание в Рязани с участием представителей регионов и федеральной власти. Что обсуждалось?

— Да, 30 июня в Рязани под руководством Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого состоялось большое совещание, где обсуждались все аспекты кадрового кризиса в здравоохранении. В нём приняли участие депутаты Госдумы и сенаторы от ЛДПР, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Рязанской области Павел Малков, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, руководители фракций ЛДПР в региональных парламентах и эксперты. Это была не просто дискуссия, а конкретная работа по созданию решений.

— Илья Григорьевич, каковы ключевые выводы по итогам встречи?

— Прежде всего, стало ясно: мы подошли к точке, когда реформа медицины — это уже не обсуждение, а необходимость. Без профессионалов — врачей, медсестёр, фельдшеров — не будет ни доступной помощи, ни уверенности людей в завтрашнем дне. А значит, кадровый вопрос — уже сегодня приоритет номер один.

— В чём выражается кадровый кризис?

— Сегодня он стал крайне ощутимым. В Севастополе — более 500 вакантных ставок, в Крыму — свыше 2300. Особенно не хватает участковых врачей, специалистов «первички», скорой помощи, сельских медиков, медсестёр, педиатров. Люди не могут получить помощь, которая им положена. Это уже угроза общественному здоровью.

— Каковы первоочередные решения?

— Всё начинается со школы. Мы предлагаем ввести в старших классах, на обязательной основе предмет «Основы медицины»: анатомия, первая помощь, уход. С практикой учеников в медицинских учреждениях. Это формирует уважение к профессии и закладывает основы профориентации. Нужно развивать медклассы, волонтёрские проекты, олимпиадные движения, чтобы дети сами выбирали медицину осознанно.

— Среднее профессиональное образование — на что сделать упор?

— На расширение сети колледжей и техникумов, особенно в регионах. Выпускник должен иметь гарантии — рабочее место, жильё, поддержку государства, регионов. Профессия медсестры — ключевая. И мы должны её поддержать. Сегодня дефицит «первичного звена» напрямую влияет на рождаемость: женщина не чувствует уверенности, нет педиатра — не будет второго ребёнка.

— А, что необходимо пересмотреть для получения высшего медицинского образования?

— Первое и главное, оно должно быть только бесплатным. И только государственное. Это аксиома. Медицина — не сфера, где возможна платная подготовка. Государство должно воспитывать врача — от первого курса до выхода на работу. С обязательной отработкой 5 лет после выпуска, с приоритетом для регионов, где не хватает специалистов. Студент должен входить в профессию, видя профессиональную среду, наглядно видеть работу коллег врачей, перенимать опыт на месте.

Во всех медвузах обязательно должны быть военные кафедры, а также регулярная проверка знаний, условий и соответствия профилей подготовки реальным нуждам страны.

— И как быть с социальной поддержкой молодых врачей?

— ЛДПР единогласны в вопросе того, что служебное жильё должно быть предоставлено сразу, с возможностью выкупа через 10 лет, по остаточной стоимости. Для молодых семей докторов с двумя и более детьми — через 5 лет бесплатно. Это справедливо. И эту компетенцию надо передать регионам. Кроме того, должна быть единая система оплаты труда — чтобы один и тот же труд оплачивался одинаково по всей стране. Сейчас врач в мегаполисе может получать в три раза больше, чем его коллега в провинции. Это подрывает устойчивость системы.

— Поднималась ли в ходе совещания тема пенсий для медицинских работников. Что предлагает ЛДПР?

— Мы уверены: пенсия должна быть не ниже 60% от средней зарплаты за последние 10 лет. Медики работают в условиях, сравнимых с вредным производством, и заслуживают особого подхода. Возраст выхода на пенсию — с 55 лет, по желанию. И если врач хочет продолжать работу — он должен иметь такую возможность. Думаю, это справедливо.

— Какие структурные изменения вы считаете необходимыми?

— На выездном совещании, мы от Севастополя выдвинули инициативу, создать Федеральный центр развития медицинских кадров при Минздраве. Это будет площадка, где соединяются практика, наука и наставничество. Молодым врачам нужно сопровождение — не только бумажное, но и профессиональное, человеческое. Мы не можем их бросать в систему без поддержки, иначе это ведет к быстрому профессиональному выгоранию.

— Возможно ли, что Севастополь станет пилотным регионом в рамках новой модели кадровой политики в здравоохранении?

— Под руководством лидера ЛДПР Леонида Слуцкого партия системно решает ключевые социальные задачи, в том числе в сфере здравоохранения. Мы выступаем за доступную, качественную медицину, кадровую устойчивость и справедливую систему оплаты труда для медработников. Будем инициировать законопроекты по вынесенным предложениям на совещании, для дальнейшей их вступлении в силу. У нас есть конкретные инициативы, профессиональная команда и главное — поддержка людей. Севастополь — город федерального значения, Город-Герой, и мы хотим, чтобы именно он стал примером того, как должна работать современная и сильная система здравоохранения в России.

Повторюсь, реформы должны быть глубокими, системными, с пониманием того, что за каждой статистикой — человеческая жизнь. Мы обязаны выстроить такую медицину, в которой каждый — от ребёнка до ветерана, будет чувствовать уверенность, заботу и защиту. Медицина — это не только стены и новейшая аппаратура, безусловно все это важно и нужно, но основное — это медсестры, доктора, фельдшеры те, без которых оказание медицинской помощи теряет всякий смысл. Основополагающим приоритетом для ЛДПР — здоровье наших граждан. Именно он, во главе угла всей проводимой социальной политики. За крепким здоровьем-крепкая страна, уверенное завтра. Доступная и качественная медицина – залог процветания страны и, конечно, ее безопасность.

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