В Севастополе разыскивают насильника, который орудует в Гагаринском районе

Полиция Севастополя прокомментировала появившиеся в соцсетях посты о мужчине, который нападает на женщин в районе улицы Юмашева и парка Победы.

«В настоящее время полицией города проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по г. Севастополю, все необходимые оперативные меры приняты», — отметили в городском УМВД.

Граждан просят сохранять спокойствие и не распространять неподтверждённую информацию.

О любых подозрительных ситуациях сообщать в полицию по тел. 102 или в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 8(8692)738-700, 8(8692)738-701.

Ольга Сурикова

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