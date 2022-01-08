В первой горбольнице открыли горячую линию и WhatsApp-приемную

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В первой городской больнице Севастополя начала работать круглосуточная горячая линия. При этом в приемных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главного врача, также начинает работать WhatsApp-приемная.

Данное решение было принято на оперативном совещании в Департаменте здравоохранения. В совещании участвовали руководители ведомства и администрация первой больницы.

Также отмечается, что для улучшения работы приемных отделений больницы в хирургическом корпусе и в региональном сосудистом центре вводится график работы дежурных администраторов.

С 7 января организованы круглосуточные дежурства главного врача и его заместителей. По номеру горячей линии +7 (978) 640-80-35 пациенты, поступающие в приемное отделение, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.

Кроме того, начала работать круглосуточная горячая линия и WhatsApp-приемная первой больницы. По мобильному номеру +7 (978) 640-39-62 можно обратиться к оператору по всем вопросам, касающимся работы медицинского учреждения, посредством звонка или письменного обращения.

Напомним, данные решения приняты после конфликтов медперсонала с пациентами первой горбольницы.

Ольга Сурикова