В Крыму делают ставку на строительство горнолыжного курорта

Надеются, что туристов заинтересует такое новшество

В Крыму может появиться первый горнолыжный курорт. После его строительства власти полуострова надеются увеличить турпоток в зимние месяца на 30-40%, передает ТАСС со ссылкой на генерального директора Корпорации развития региона Дмитрия Ворона.

По его словам, переговоры с потенциальным инвестором ведутся с октября 2021 года и в планах начать строительство уже в нынешнем году. Рассматриваются две площадки: плато Ай-Петри в Ялте и район Ангарского перевала между Симферополем и Алуштой. Один из самых сложных здесь вопросов — это водоснабжение, так как для работы снежных пушек, необходим водный ресурс. А в условиях крымского дефицита эта проблема остро стоит, нужно, чтобы не пострадала ни экология, ни местные жители.

Ворона подчеркнул, что планируется проводить дополнительные исследования. Проект уже назван капиталоемким и сложным, он будет реализовываться в рамках природоохранных зон. Но есть надежда, что он даст импульс к развитию Крыма.

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«Мы, как корпорация, вместе с нашим вице-премьером — министром экономики республики Ириной Кивико очень активно работаем над тем, чтобы горнолыжный курорт был построен в Крыму. Полуострову необходимо получить статус одной из горнолыжных столиц России», — сказал гендиректор.

Ольга Сурикова