В первой горбольнице появится дежурный администратор после скандального видео с рукоприкладством медперсонала

Сегодня утром ряд севастопольских телеграм-каналов распространил видео, на котором видно, как медработница в приемном отделении горбольницы №1 дает пощечину пациенту, не желающему освобождать кресло-каталку.

По всей видимости, скандальное видео возымело действие и заставило все руководство департамента здравоохранения и горбольницы №1 собраться на срочное совещание несмотря на праздник.

«В департаменте здравоохранения только что закончилось оперативное совещание, на котором собрались руководители ведомства и городской больницы #1. Обсуждали вопросы организации медицинской помощи. Решили, что в приёмном отделении теперь будут дежурные администраторы из числа руководящего состава медучреждения, круглосуточная горячая линия и Whats-App-приёмная. Подробнее расскажем чуть позже, следите за новостями», — говорится в сообщении, размещенном в официальном ТГ-канале департамента здравоохранения «Хлораторная».

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канал «Хлораторная»