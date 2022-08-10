В Новофедоровке повреждено 62 многоквартирных дома и 20 коммерческих зданий

В Новофедоровке повреждено 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Также глава республики уточнил, что количество раненых выросло до 14 человек, напомним, с утра сообщалась о 13, есть один погибший.
Частные дома ещё осматривают, заканчивается обход, по итогам будет озвучена информация.
По словам Аксенова, на месте работают специалисты СК, до окончания работы которых невозможно перейти к разбору завалов.
Напомним, с утра министр здравоохранения республики сообщил о 13 раненых.
Причиной ЧП в Новофедоровке, по информации минобороны РФ, стала детонация авиационных снарядов на аэродроме «Саки».
Дарья Тимофеева
Фото: скрин телеканала «Миллет»