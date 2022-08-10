В Севастополе создали филиал федерации дартс России и провели соревнования по метанию дротиков

В субботу, 6 августа, в спортивном комплексе Муссон прошли первые соревнования в рамках Открытого летнего кубка Севастополя по дартс.
В первом в истории Севастополя турнире по дартс приняли участие помимо спортсменов из Севастополя дартсмены из Крыма, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, Калужской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Донецкой Народной Республики.
Кроме того, в Севастополе впервые дартсовали 5 спортсменов, состоящих во всероссийском рейтинге, включая чемпиона России.
В дисциплине одиночный разряд у мужчин призовая тройка:
🥇1 место –Еременко Василий (Ставропольский край)
🥈2 место – Лец Дмитрий (Ростов-на-Дону)
🥉3 место – Еременко Максим (Республика Крым)
🥉3 место – Торяник Валерий (Ямало-Ненецкий автономный округ)
В дисциплине американский крикет у женщин призовая тройка:
🥇1 место –Романов Оксана (Калужская область)
🥈2 место – Примак Ольга (Севастополь)
🥉3 место – Бережняк Ирина (Севастополь)
В дисциплине парный разряд призовая тройка:
🥇1 место –Еременко Василий/Торяник Валерий (Ставропольский край/Ямало-Ненецкий автономный округ)
🥈2 место – Капитоненко Сергей/Назаренко Сергей (Республика Крым/Краснодарский край)
🥉3 место – Беляков Олег/Сургай Александр (Севастополь)
🥉3 место – Еременко Максим/Савельев Александр (Республика Крым/ДНР)
Соревнования дали старт работе в городе-герое регионального отделения ОФСОО «Федерация дартс России».
Напомним, Севастопольская федерация регби снова вошла в тройку лидеров развития в стране.
Дмитрий Островский