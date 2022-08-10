В Севастополе создали филиал федерации дартс России и провели соревнования по метанию дротиков

В субботу, 6 августа, в спортивном комплексе Муссон прошли первые соревнования в рамках Открытого летнего кубка Севастополя по дартс.

В первом в истории Севастополя турнире по дартс приняли участие помимо спортсменов из Севастополя дартсмены из Крыма, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, Калужской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в Севастополе впервые дартсовали 5 спортсменов, состоящих во всероссийском рейтинге, включая чемпиона России.



В дисциплине одиночный разряд у мужчин призовая тройка:

🥇1 место –Еременко Василий (Ставропольский край)

🥈2 место – Лец Дмитрий (Ростов-на-Дону)

🥉3 место – Еременко Максим (Республика Крым)

🥉3 место – Торяник Валерий (Ямало-Ненецкий автономный округ)

В дисциплине американский крикет у женщин призовая тройка:

🥇1 место –Романов Оксана (Калужская область)

🥈2 место – Примак Ольга (Севастополь)

🥉3 место – Бережняк Ирина (Севастополь)

В дисциплине парный разряд призовая тройка:

🥇1 место –Еременко Василий/Торяник Валерий (Ставропольский край/Ямало-Ненецкий автономный округ)

🥈2 место – Капитоненко Сергей/Назаренко Сергей (Республика Крым/Краснодарский край)

🥉3 место – Беляков Олег/Сургай Александр (Севастополь)

🥉3 место – Еременко Максим/Савельев Александр (Республика Крым/ДНР)

Соревнования дали старт работе в городе-герое регионального отделения ОФСОО «Федерация дартс России».

Напомним, Севастопольская федерация регби снова вошла в тройку лидеров развития в стране.

Дмитрий Островский