Число пострадавших в Новофедоровке возросло до 13 человек

По состоянию на утро 10 августа за медицинской помощью обратились более 13 человек, получивших ранения в результате детонации снарядов на аэродроме в Новофедоровке, сообщили в минздраве Крыма.

«В ГБУЗ РК «Сакская районная больница» на амбулаторном этапе оказана медицинская помощь 10 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает стационарное лечение на базе вышеуказанного учреждения», — отметил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.

По словам министра, двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6» и после оказания необходимой помощи были отправлены домой.

Напомним, во вторник, 9 августа, в районе 15:20, по информации минобороны, на аэродроме «Саки» произошла детонация авиационных боеприпасов.

На текущий момент, по сообщениям властей Крыма, пожар на аэродроме локализован. Жители близлежащих домов эвакуированы в общежитие одного из колледжей.

Дарья Тимофеева

Фото: соцсети