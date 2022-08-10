Ленинский районый суд дал 14 суток ареста фигуранту барного секс-скандала

Как сообщалось ранее, полиция Севастополя проводит административное расследование в связи с происшествием в одном из ночных клубов, где пара совершала действия сексуального характера в общественном месте.

Оперативно был установлен один из участников инцидента – 32-летний мужчина. В отношении него сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Собранные материалы были направлены в Ленинский районный суд для принятия решения.

Рассмотрев собранные полицейскими материалы, суд постановил признать нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток.