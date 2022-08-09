В Минобороны сообщили, что в взрывы в Новофедоровке возникли из-за пожара

«Около 15.20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

«Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — подытожили в Минобороны.