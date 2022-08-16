В Минобороны назвали взрывы в Джанкойском районе диверсией

Минобороны России заявило, что взрывы на Севере Крыма произошли в результате диверсии.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых лэп, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», — говорится в сообщении.

Также власти Крыма сообщили, что поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение возобновится после завершения всех необходимых мероприятий.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка.

Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции. Это решение обусловлено повреждением железнодорожных путей после взрывов на складах в районе сел Майское и Азовское Джанкойского района.

Дмитрий Островский