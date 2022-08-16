Севастополь за полгода вошел в ТОП-6 регионов по количеству ДТП с пострадавшими

Севастополь занял 6 позицию в рейтинге регионов России по количеству ДТП с пострадавшими за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщили аналитики РИА-Рейтинг.

В целом по Российской Федерации по итогам января-июня 2022 года на 100 тыс. единиц автотранспорта приходится 92,6 ДТП с пострадавшими. Лучше общероссийского уровня ситуация в 33 регионах.

Однако согласно исследованию, в Севастополе за первое полугодие этого года зафиксировано 151, 9 ДТП на 100 тыс. автомобилей. По этому показателю наш город уступил только Республике Тыва, Амурской области, Карачаево-Черркесской Республики, Республике Алтай и Тюменской области.

Примечательно, что в целом по России было зарегистрировано 53,5 тысяч ДТП с пострадавшими, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Тем не менее, число пострадавших на 100 тысяч жителей в Севастополе не самое высокое – 58, 4 человека. По этому показателю наш город примерно в середине списка.

Такие данные могут говорить о том, что в Севастополе владельцы автомобилей достаточно часто попадают в ДТП, однако владеют машинами далеко не все.

Явным лидером по наименьшей аварийности с пострадавшими на дорогах со значительным отрывом является Чеченская Республика, где по итогам первого полугодия 2022 года на 100 тыс. единиц автотранспорта приходится 15,6 ДТП с пострадавшими.

Это почти в шесть раз ниже чем стране в целом и почти в три раза ниже чем в регионе, занимающем второе место.

Напомним, Севастополь провалился в рейтинге регионов по вводу жилья.

Дмитрий Островский