В Крыму остановлено железнодорожное сообщение

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка.

Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции. Это решение обусловлено повреждением железнодорожных путей после взрывов на складах в районе сел Майское и Азовское Джанкойского района.

Напомним, Минобороны России сообщило, что утром в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. Серьёзно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются.

Дмитрий Островский