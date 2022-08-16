В Джанкойском районе после взрывов расширена зона ЧС

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что в регионе после взрывов на севере полуострова введен режим ЧС регионального характера.

По словам Аксенова, из поселков Майское и Азовское эвакуировано более трех тысяч человек из которых в пунктах временного размещения находится 121 человек.

Также он пояснил, что после окончания детонации на объекте начнется обход домовладений для установления ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь.

Напомним, Минобороны России заявило, что взрывы на Севере Крыма произошли в результате диверсии.

Дмитрий Островский