В лесах Севастополя обнаружено и уничтожено 6 западных суббоеприпасов

В МЧС Севастополя рассказали, что о подозрительной находке сообщил грибник. В листве лежал металлический круглый предмет размером с теннисный мяч.

Пиротехники установили, что это западный суббоеприпас. Такие сотнями содержатся в баллистических ракетах, которыми ВСУ пытаются атаковать наш город.

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«Суббоеприпас опасен тем, что при любом механическом воздействии на него: шевелении, переноске – происходит детонация. Он разлетается на мелкие осколки. Радиус поражения – около 20 метров», – разъяснил замначальника Специализированного отряда МЧС России по Севастополю Арсен Смаилов.

За два дня пиротехники МЧС России обнаружили еще 5 образцов вражеского вооружения, уничтожив их все прямо на месте. Ликвидировали опасность 15 специалистов с помощью 5 единиц техники. Обследование леса продолжается.

Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают жителей обо всех подозрительных находках незамедлительно сообщать по номерам «101» или «112». Прикасаться к ним запрещено.

Напомним, в этом году 23 июня во время попадания американской ракеты по пляжу в Учкуевке погибли четыре человека, еще около 150 человек пострадали. В акватории пляжа долгое время проводился поиск неразорвавшихся кассетных боеприпасов американской ракеты ATACMS.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю