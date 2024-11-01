Военкоматы начнут рассылать электронные повестки с 1 ноября

Осенний призыв продлится до 31 декабря.

В России заработал реестр электронных повесток. С сегодняшнего дня начался второй этап внедрения Единого реестра воинского учета.

Реестр должен заработать в рамках нынешнего осеннего призыва. Однако программа действует лишь в некоторых регионах в тестовом режиме, поэтому призыв продолжится по старым правилам, отмечал ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

До 31 октября Минцифры должно было создать единую систему реестра и передать ее в Минобороны, которое будет заполнять ее данными о военнообязанных.

В реестр занесут их личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, образовании, работе, здоровье и другие сведения.

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Ольга Сурикова