В Крыму осужден пожилой агент СБУ по обвинению в покушении на убийство военнослужащего 

Он по заданию кураторов из СБУ намеревался убить военнослужащего в Джанкое.
Осенью прошлого года в сговор с сотрудниками СБУ вступил 62-летний гражданин Украины Вячеслав Пискунов. заложил СВУ в машину радиоэлектронщика ВКС России в сентябре 23-го . В момент взрыва в автомобиле никого не было, – сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Также суд установил, что мужчина хранил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Пенсионеру назначено наказание – 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей.
Напомним, недавно ФСБ задержала в Севастополе двух россиянок, передававших данные о военных объектах военной разведке Украины.
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Ольга Сурикова