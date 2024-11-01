В Крыму осужден пожилой агент СБУ по обвинению в покушении на убийство военнослужащего 

Он по заданию кураторов из СБУ намеревался убить военнослужащего в Джанкое.

Осенью прошлого года в сговор с сотрудниками СБУ вступил 62-летний гражданин Украины Вячеслав Пискунов. заложил СВУ в машину радиоэлектронщика ВКС России в сентябре 23-го . В момент взрыва в автомобиле никого не было, – сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

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Также суд установил, что мужчина хранил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Пенсионеру назначено наказание – 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей.

Напомним, недавно ФСБ задержала в Севастополе двух россиянок, передававших данные о военных объектах военной разведке Украины.

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Ольга Сурикова