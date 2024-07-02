В Севастополе назвали примерные сроки открытия пляжа «Учкуевка»

Исследование акватории пляжа «Учкуевка» на Северной стороне Севастополя и поиск неразорвавшихся кассетных боеприпасов американской ракеты ATACMS может продлиться еще около недели. Об этом со ссылкой на представителей экстренных служб региона сообщает РИА «Новости».

Напомним, что 23 июня во время попадания американской ракеты по пляжу погибли четыре человека, еще около 150 человек пострадали.

По предварительной оценке специалистов, обследование морского дна может продлиться около недели. К работам привлечены 19 сотрудников группы подводного разминирования, 3 автомобиля и плавсредства.

«Водолазы продолжают работы в акватории пляжа, обследовано чуть больше половины запланированного района поиска», — рассказали специалиста, добавив, что в случае обнаружения новых взрывоопасных предметов они также будут уничтожаться на месте путём контролируемого подрыва.

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Ольга Сурикова