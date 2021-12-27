Требование предъявлять QR-коды в кафе, кинотеатрах отменили в Севастополе

Инициатива Развожаева

Сегодня, 27 декабря, в Севастополе на оперативном штабе по коронавирусу принято решение о снятии части ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что ситуация позволяет отменить обязательное предъявление сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании, а также ПЦР-тестов при посещении общественных мест, общепита, театров и кинотеатров.

«С учетом того, что сегодня в Севастополе, первым в стране достигнут нужный уровень коллективного иммунитета — выше 90%», — пояснил свое предложение Развожаев.

Напомним, ранее такое решение было принято в республике Крым, но там отмена ограничений носит временный характер.

Ольга Сурикова