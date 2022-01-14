Собственница «Золотой балки» обвинила севастопольских депутатов и журналистов в нежелании вытащить Балаклаву «из фавел»

Совладелица агрофирмы «Золотая балка» Снежана Георгиева прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что сделка «Золотой балки» по перепродаже земельного участка фирме «Легадо» признана ничтожной в арбитражном суде Севастополя.
«Мне бы очень хотелось, чтобы Балаклава выкарабкалась из множества фавел и недостроя. Но одного моего желания и инициативы недостаточно! Возможно, когда местные жители вслух заговорят о необходимости этого и подобных проектов, проплаченные СМИ перестанут иметь значение для заксобрания Севастополя. А нужды горожан – будут услышаны. Неужели ZB Village не суждено сбыться? Читаю новости в севастопольских СМИ», — написала в своих социальных сетях Георгиева.
Добавим, о решении арбитражного суда в эфире телеканала «Первый Севастопольский» рассказал депутат заксобрания и журналист Антон Пархоменко.
Согласно решению арбитражного суда, признана ничтожной сделка по продаже 92 га виноградников фирме «Легадо», которая на протяжении длительного времени эти виноградники арендовала. Ранее сама «Золотая балка» выкупила эти земли у города. Но по закону не имела права их перепродавать, не предоставив правительству города право приоритетного выкупа, так как земли особо ценные в виду их сельхозназначения.
Помимо выше указанного участка «Золотая балка» выкупила у города еще два участка, на одном из которых планируется возвести клубный поселок комфорт-класса «ZB VILLAGE».
Напомним, весной 2021 года в онлайн-формате даже прошли общественные обсуждения данного проекта. Согласно данным из открытых источников проект клубного посёлка помимо строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов предусматривает строительство двухэтажного детского сада вместимостью 150 мест и начальной школы вместимостью 120 мест, комплексное благоустройство территории с устройством прогулочного бульвара, комплекса открытых бассейнов, детских и спортивных площадок.
Дарья Тимофеева
Фото: Instagram Снежаны Георгиевой