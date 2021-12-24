В Крыму при посещении ТЦ пока не нужны QR-коды

Разрешение временное

Глава Крыма Сергей Аксенов на время новогодних праздников отменил требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении торговых центров на территории республики.

Данная норма будет действовать до 20 января 2022 года.

«Изложить в следующей редакции: «в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. метров и более (с 20 января 2022 года)», – говорится в тексте указа, передает «Крыминформ».

Также в Крыму, как и в Севастополе, разрешили родителям посещать новогодние утренники в детских садах и школах, но при наличии QR-кода о перенесенном заболевании или вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ольга Сурикова