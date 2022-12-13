В Крыму подросток переводил деньги друзьям с карты деда

Происшествия
13-12-2022
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В Крыму подросток подозревается в краже денег с банковского счета своего дедушки. На 16-летнего парня заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, с марта по август текущего года подросток, имея доступ к банковской карточке своего дедушки, на счета своих знакомых перевел более 130 тысяч рублей.

Ни о чем не подозревающий пожилой мужчина обратился в полицию. И только правоохранители установили, кто причастен к исчезновению денег.

Вину подросток признал.

Напомним, в Крыму женщину признали виновной в хищении денежных средств с банковских карт, принадлежащих военнослужащему – участнику специальной военной операции. 

Ольга Сурикова

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