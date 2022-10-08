В Феодосии хозяйка квартиры похитила деньги с банковских карт своего квартиранта-участника СВО

Феодосийский суд признал виновной местную жительницу за хищения денежных средств с банковских карт, принадлежащих военнослужащему – участнику специальной военной операции.

Военнослужащий арендовал у феодосийки жилье с сентября 2021 года. В середине февраля 2022 года мужчина уехал в срочную командировку, откуда убыл на специальную военную операцию. В квартире феодосийки остались его личные вещи.

В конце марта 46-летняя хозяйка квартиры убирала комнату квартиросъемщика и на полу между кроватью и холодильником нашла две банковские карты банка «Россия» и решила оставить их себе.

Она в течении недели расплачивалась этими карточками в магазинах. Общая сумма ущерба составила более 119 000 рулей.

Действия женщина расценены как кража.

Кроме того, оказалось, что она осуществила махинации с участием средств материнского капитала, по данному факту действия подсудимой квалифицированы как мошенничество при получении выплат.

По эпизодам хищения денежных средств с банковских карт участника СВО, подсудимой назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

По эпизоду хищения средств материнского капитала подсудимой назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, феодосийке назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное подсудимой наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком два года», — сообщила пресс-служба суда.

Суд обязал подсудимую выплатить потерпевшему причиненный имущественный ущерб в полном объеме.

Напомним, в Севастополе задержана молодая девушка, которая сняла с пьяного мужчины ювелирных изделий на 70 тысяч рублей.

Ольга Сурикова