В Феодосии хозяйка квартиры похитила деньги с банковских карт своего квартиранта-участника СВО

Феодосийский суд признал виновной местную жительницу за хищения денежных средств с банковских карт, принадлежащих военнослужащему – участнику специальной военной операции.
Военнослужащий арендовал у феодосийки жилье с сентября 2021 года. В середине февраля 2022 года мужчина уехал в срочную командировку, откуда убыл на специальную военную операцию. В квартире феодосийки остались его личные вещи.
В конце марта 46-летняя хозяйка квартиры убирала комнату квартиросъемщика и на полу между кроватью и холодильником нашла две банковские карты банка «Россия» и решила оставить их себе.
Она в течении недели расплачивалась этими карточками в магазинах. Общая сумма ущерба составила более 119 000 рулей.
Действия женщина расценены как кража.
Кроме того, оказалось, что она осуществила махинации с участием средств материнского капитала, по данному факту действия подсудимой квалифицированы как мошенничество при получении выплат.
По эпизодам хищения денежных средств с банковских карт участника СВО, подсудимой назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.
По эпизоду хищения средств материнского капитала подсудимой назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.
«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, феодосийке назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное подсудимой наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком два года», — сообщила пресс-служба суда.
Суд обязал подсудимую выплатить потерпевшему причиненный имущественный ущерб в полном объеме.
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Ольга Сурикова