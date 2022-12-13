В Херсонской области начали строит новый город

В Херсонской области выбрали место для строительства нового города на Арабатской стрелке в Геническом районе. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

«Уже идет [процесс строительства города]. Мы постараемся по-хорошему посоревноваться с Мариуполем, кто из нас быстрее будет возводить новые кварталы, школы, детсады, дороги», — сообщил Сальдо.

Он добавил, что побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа будет превращено в туристический и природно-заповедный кластер, где не будет крупных промышленных предприятий. В выбранном для строительства месте будет создана новая инфраструктура, там имеется автомобильное и железнодорожное сообщение.

Напомним, Министерство обороны России ведет строительство нового жилого комплекса в Мариуполе.

Ольга Сурикова