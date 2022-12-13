В Севастополе женщина, упавшая в лифте, получила травмы шеи и почек

Жительница Севастополя, которая находилась с дочкой в упавшем на Героев Сталинграда,35, лифте, обратилась на следующей день в больницу с сильными болями головы. Об этом ForPost сообщила ее родственница Ольга Шеляг.

«Невестку госпитализировали в травматологию. После обследования – сильный ушиб почек и повреждение шеи. На шею надели фиксатор», – рассказала она.

После инцидента с падением лифта появилась информация, что никто не пострадал, но женщина обратилась в больницу только на следующий день. К тому же, у нее добавилась психологическая травма — она теперь боится всех лифтов.

Ольга Сурикова