В Джанкойском районе из-за взрывов эвакуировано более 2 тысяч человек

В Крыму проводят эвакуацию жителей сёл Майское и Азовское Джанкойского района. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«Мы около двух тысяч людей эвакуировали из пятикилометровой зоны», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Аксёнов отметил, что люди обеспечены питанием. Предстоит обследование повреждений жилых домов.

Напомним, Минобороны России сообщило, что утром в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. Серьёзно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются.

Дмитрий Островский