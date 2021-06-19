В Крыму определили размер компенсационных выплат пострадавшим от наводнения

Подсчитывать потери будут, как только уйдет вся вода с затопленных районов

Власти Крыма назвали размер единовременной выплаты, которую получать пострадавшие от наводнения в Керчи, Ленинском районе и Ялте. Граждане смогут рассчитывать на выплату в размере 10 тыс рублей, а также компенсацию за потерянное имущество. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.

«Есть постановление Совета министров «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда». При объявлении ЧС по стихийным бедствиям граждане имеют право на единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека, имеют право на выплату финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости: 50 тысяч рублей за частично утраченное, 100 тысяч рублей за полностью утраченное», – рассказала Кивико, передает Крыминформ.

Подсчитывать объем потерь планируется после того, как спадет уровень воды.

Напомним, после обрушившегося циклона на Крыма в Керчи были затоплены некоторые районы города, в том числе городская больница. Глава Крыма Сергей Аксенов вынужден был передвигаться по городу на лодке. В Ялте сильный ливень в ночь на 18 июня привел к введению в городе режима чрезвычайной ситуации, отключение в городе света, воды и газа. При этом один человек погиб, попав в грязевой поток.

Вечером 18 июня администрация Ялты сообщила, что после прекращения дождя большая вода ушла из центра города. Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев.

Ольга Сурикова

Фото, видео: соцсети Ялты