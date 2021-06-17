Керчь затопило. Аксенов по городу передвигался на моторной лодке

У нас то густо, то пусто

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прибыл в Керчь, где затопило часть жилых домов и городскую больницу имени Пирогова.

«В Керчи, Ленинском и Кировском районах (прошли) проливные дожди – у нас то пусто, то густо. Добрались вплавь до больницы, посмотрели, какая ситуация: затоплены цокольные этажи, огромное количество жилых помещений, домов, коммерческих объектов. Машины некоторые под крышу автомобиля утоплены. Придется, к сожалению, долго разбираться с точки зрения помощи людям, компенсировать потери, которые люди понесли в результате природной катастрофы», – сказал Аксёнов, передает Крыминформ.

Как передает крымское ГУ МЧС, около 20 человек век эвакуируют после подтопления десятка жилых домов. Также осуществляется откачка воды с подтопленных участков.

Также подтоплена городская больница. Сотрудники МЧС стягивают к объекту дизельгенераторные установки для предотвращения перебоев с электроснабжением больницы. Затоплен цокольный этаж. Пока эвакуировать персонал и пациентов не планируется.

Глава республики заявил, что посетит все населенные пункты, пострадавшие от стихии, пообещал, что без помощи никто не останется.

Ольга Сурикова

Фото: kianews24.ru, crimeapress.info, kerch.fm