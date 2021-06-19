Россия и Турция восстановят авиасообщение со следующей недели

Перевозчики оперативно отменят часть внутрироссийских рейсов, в первую очередь черноморских, и переставят самолеты на турецкие курорты

Россия возобновляет полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года», — сказала она во время брифинга, передают Известия.

Такое решение было принято по итогам заседания оперштаба «с учётом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

Напомним, Россия ограничивала регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня по причине профилактики распространения коронавирусной инфекции, далее ограничения были продлены до 21 июня.

Ольга Сурикова