В крупном торговом центре Севастополя случилось короткое замыкание

Вечером 17 февраля очевидцы сообщили в пожарную охрану о задымлении в торговом центре «Sea Mall» в Севастополе. К месту незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России, а также специалисты иных экстренных ведомств и служб.

Из здания было эвакуировано 380 человек. Горения не было выявлено. Пострадавших нет. Помещения проветрили. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, прокуратура Крыма проводит проверку в связи с крупным пожаром в Симферополе. Там горел торговый центр.

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Евгения Павлова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по г. Севастополю